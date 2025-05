Macchinari agricoli, export 2024 a 1,2 miliardi di euro (-25%) e il 2025 inizia in negativo

Se il mercato del vino dovrà fare i conti con un 2025 che, per tanti motivi, dai dazi al cambiamento dei consumi, dalle tensioni internazionali alla difficoltà climatiche, si annuncia difficile, anche per il comparto delle macchine, di cui l’Italia è un’eccellenza, il momento non è dei migliori. Come riporta l’Unione Italiana Vini (Uiv) sfiora 1,2 miliardi di euro l’export 2024 di macchinari agricoli made in Italy, in cui il settore vitivinicolo pesa per circa la metà. Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio Uiv in occasione dell’edizione 2025 di “Enovitis in campo” (18-19 giugno, Cantina Marramiero, Rosciano), lo scorso anno il comparto italiano - protagonista a livello mondiale - ha registrato una battuta d’arresto del 25% sul valore delle vendite all’estero dei 12 mesi precedenti. La performance negativa dello scorso anno non sembra migliorare nei primi due mesi 2025, fermi a quota 167,6 milioni di euro, a -9% sul pari periodo 2024.

In particolare, spiega Uiv, nel 2024 hanno registrato cali in doppia cifra i primi quattro Paesi di riferimento per l’export, con Francia a -34%, Germania a -45%, Spagna a -25% e Stati Uniti a -14%. Una contrazione generalizzata, che ha visto il mercato Ue (pari al 65% delle vendite) in flessione del 30% e quello extra-Ue a -15%. L’avvio del 2025 conferma lo stallo della domanda francese (-29%), tedesca (-32%) e americana (-60%), mentre marcano una ripresa le spedizioni verso Spagna (+6%), Polonia (+79%) e Turchia (+32%).

Sul fronte merceologico, a influire sulla performance è soprattutto la componente a motore, i trattori, che valgono complessivamente più della metà dell’export del comparto, in zona rossa a -32% lo scorso dicembre e a -11% alla chiusura del primo bimestre 2025. Tuttavia - come affermano i principali player del settore - è da registrare qualche timido segnale di ripresa da marzo in poi.

Secondo Paolo Castelletti, segretario generale Uiv, “il settore delle macchine e tecnologie per la viticoltura sconta quest’anno una naturale flessione dopo la corsa agli ordini del triennio 2021-23, un calo fisiologico dopo il +13% del 2023, ma su cui pesa anche il rallentamento degli investimenti determinato dalla difficile congiuntura del comparto vino, non solo in Italia. “Enovitis in campo” rappresenta una vetrina e un momento qualificato di confronto e crescita per un settore da sempre vocato all’innovazione e alla ricerca dell’efficienza, un alleato strategico in un momento di crisi. Quest’anno, per la prima volta, a ospitare l’evento sarà l’Abruzzo. Si tratta di un debutto importante per creare nuove sinergie e favorire quella contaminazione positiva che dà slancio e impulso al nostro settore”. “Enovitis in campo” n. 19 si svolgerà alla Cantina Marramiero a Rosciano ed è l’appuntamento annuale itinerante di Unione Italiana Vini dedicato alle tecnologie per la viticoltura, un punto di riferimento per aziende vitivinicole, enologi, agronomi, tecnici e viticoltori interessati alle più moderne soluzioni per le operazioni agronomiche. Sotto i riflettori tra convegni ed esibizioni live tra i filari, le innovazioni e soluzioni interessanti dalla robotica all’elettrificazione, dalla corretta gestione del suolo e della chioma al biologico, fino agli agrofarmaci e ai biostimolanti.

Secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia realizzata dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly nel 2023, il segmento “Vigneto” (agrofarmaci, fertilizzanti, impianto vigneto e meccanizzazione) in Italia genera circa 2 miliardi di euro di fatturato l’anno e conta più di 10.250 addetti, impiegati in circa 400 aziende.

Copyright © 2000/2025