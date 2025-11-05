02-Planeta_manchette_175x100
Italia

INVESTIMENTI

Mack & Schühle Italia acquisisce il 75% delle quote di Vinicola Antonio Divella in Puglia

L’amministratore unico Fedele Angelillo: “l’operazione rafforza la filiera produttiva e amplia la capacità di stoccaggio a 250.000 ettolitri”
Mack & Schühle Italia acquisisce il 75% delle quote di Vinicola Antonio Divella

Mack & Schühle Italia, player di riferimento nella distribuzione e produzione di vini e spirits, acquisisce il 75% delle quote di Vinicola Antonio Divella Srl, storica realtà pugliese attiva dal 1968 a Santeramo in Colle, a Bari, nella trasformazione dell’uva in vino sfuso. “L’operazione segna un passo decisivo verso la verticalizzazione del processo produttivo, rafforzando la presenza del gruppo in Puglia. Grazie a impianti all’avanguardia e a una capacità di stoccaggio di 250.000 ettolitri su 13.000 metri quadrati, Mack & Schühle Italia sarà protagonista nella trasformazione diretta delle uve, creando sinergie con lo stabilimento di Laterza (provincia di Taranto) e valorizzando le eccellenze enologiche regionali. Dal 2026 il nostro business plan punta a una crescita significativa in termini produttivi e di fatturato, mantenendo la gestione alla storica famiglia Divella”, afferma Fedele Angelillo, amministratore unico Mack & Schühle Italia.
“Siamo contenti di entrare a far parte del gruppo Mack & Schuhle che ci offre l’opportunità di mettere a disposizione la nostra professionalità per dare continuità ad un progetto enologico iniziato quasi sessant’anni fa”, conclude Giuseppe Vito Divella, amministratore unico Vinicola Antonio Divella srl.

