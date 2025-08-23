Majolini, Docg Franciacorta Extra Brut Disobbedisco 2020

È Valentino Maiolini, negli anni Settanta, a cominciare la produzione di vino nell’azienda di famiglia. Nel 1981 i suoi 4 figli la rivitalizzano, guadagnando un posto significativo nella denominazione. Oggi a guidare la cantina c’è la terza generazione dei Maiolini, con Simone e Giovanni, che gestiscono 21 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva attestata sulle 120.000 bottiglie. Il Franciacorta Disobbedisco è dedicato a Gabriele d’Annunzio e il millesimo 2020 profuma di fiori e frutti gialli, mandarino, biscotti al forno, mentuccia e tocchi di mandorle fresche. In bocca è sapido e fruttato, dallo sviluppo pieno e dal finale persistente e balsamico.

