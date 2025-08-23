Marchese Antinori - Tenuta Montenisa, Docg Franciacorta Brut Satèn Donna Cora 2021

Il Franciacorta Satèn Donna Cora 2021 e caratterizzato aromaticamente da toni floreali che rimandano al gelsomino, a cui si aggiungono rimandi alla pesca e alla susina, con lampi agrumati e speziati. In bocca il sorso è cremoso, scorrevole e avvolgente, con la carbonica ben distribuita a garantirne fragranza e profondità, fino ad un finale lungo e ancora agrumato. Tenuta Montenisa si trova a Calino, a pochi chilometri a sud del Lago d’Iseo, nel cuore della Franciacorta. Dal 1999 è di proprietà dei Marchesi Antinori che gestiscono un patrimonio viticolo di 60 ettari - piantati in prevalenza a Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, che produce circa 350.000 bottiglie all’anno.

