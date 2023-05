Marchesi Antinori, Docg Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020

Il Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020 possiede bouquet di ampio spessore dai profumi di frutti di bosco rossi e neri, pepe e altre spezie, violetta selvatica, sottobosco estivo e un fine tocco di pietra focaia. Tannini ben estratti in grande armonia con acidità e frutto per una beva di rara piacevolezza e persistenza aromatica, mentre il finale è ravvivato da una fresca nota agrumata. Per la famiglia Antinori, il Chianti Classico rappresenta la denominazione che profuma “di casa” e, soprattutto nel recente passato, è tra le colline chiantigiane che la griffe fiorentina ha non solo materialmente costruito il suo futuro, con l’avveniristica cantina di Bargino, ma ha anche riaffermato il proprio baricentro produttivo in Toscana. Oltre alle storiche proprietà rappresentate dalle tenute di Villa Antinori (Villa del Cigliano), Péppoli, Tignanello e Badia a Passignano, l’azienda fiorentina ha infatti acquisito, solo per fare alcuni esempi, i vigneti di San Sano (Uga Gaiole in Chianti) e Capraia (Uga Castellina in Chianti), consolidando significativamente la propria presenza nella denominazione del Chianti Classico.

