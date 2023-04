Marchesi di Barolo, Docg Barolo Sarmassa 2009

Ha una trama finissima il Barolo Sarmassa 2009 di Marchesi di Barolo, tanto da sembrare un pizzo d'altri tempi, in cui ogni filo s'intreccia con garbo e armonia, in modo quasi silenzioso, all'altro: polvere di ciliegia e noce moscata, un accenno di chiodo di garofano, liquirizia e cuoio si susseguono al naso, mentre in bocca il sorso è dolce, chinottato, dal tannino vivo ma docile, che lascia scorrere il sapore di frutta, cioccolato e ginepro. La sensazione è che abbia bisogno di tempo per concedersi appieno, ed è una licenza che gli si riconosce volentieri. Sarmassa è solo uno dei Cru storici su cui può contare la famiglia Abbona - proprietaria dell'antica Cantina dei Marchesi di Barolo dal 1929: c'è il Serragrilli per il Barbaresco, il Roccheri per il Nebbiolo d'Alba, il Bosset per il Dolcetto d'Alba, il Peiragal per la Barbara d'Alba e infine il Costa di Rose e il Cannubi per il Barolo. L'anno scorso si sono aggiunti anche 3 ettari a corpo unico di Cru Perno, che si aggiungono ai 102 totali distribuiti tra Langhe, Roero e Monferrato, da cui Ernesto e Anna Abbona, coi figli Valentina e Davide, ottengono un milione e 600.000 bottiglie all'anno.

