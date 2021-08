Maremma tutt’altro che “amara”: tra mercato e territorio nelle parole di Francesco Mazzei

La Doc Maremma, che oggi vale una produzione di 6 milioni di bottiglie, torna a crescere dopo le difficoltà affrontate, da tutto il vino e da tutta l’economia italiana, nel terribile 2020. Una ripresa che parte da un territorio iconico della Toscana, conosciuto e amato in tutto il mondo, che accoglie, in una sinergia costruttiva, altre due storiche denominazioni, ma che, come racconta a WineNews il presidente, riconfermato, della Doc Maremma, Francesco Mazzei, punta alla destagionalizzazione del turismo e all’internazionalizzazione dei consumi, per arrivare all’obiettivo, raggiungibile, delle 10 milioni di bottiglie.

