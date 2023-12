Marino Niola: “non c’è festa senza cibo e il vino ne completa l’allegria, contagiando tutti”

“A Natale la tavola è il simbolo della festa, e non c’è festa senza cibo. La pienezza giubilante, lieta e conviviale indica che sta per succedere qualcosa di importante, per i credenti e non, perché l’atmosfera contagia tutti e tutti oggi nel mondo lo festeggiano. E perché da che mondo è mondo gli uomini hanno sempre solennizzato i momenti più alti insieme a tavola condividendo cibo”. Così, a WineNews, l’antropologo Marino Niola, per il quale “il vino è un elemento fondamentale sia sul piano religioso e liturgico, sia su quello gastronomico, perché completa l’allegria della festa”.

