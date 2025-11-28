Mas dei Chini, Doc Trento Brut Nature Inkino 2020

Il Brut Nature Inkino 2020, lasciato 60 mesi sui suoi lieviti, possiede bagaglio aromatico fragrante, che rimanda alla mela e alla pesca, con note di crosta di pane a contrasto. In bocca predomina la freschezza e la sapidità e il fine perlage esalta cremosità e energia del sorso, fino ad un finale agrumato. Graziano Chini è l’artefice di questa realtà della spumantistica trentina, situata nei pressi di Martignano e che conta su 35 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. La gamma aziendale comprende anche vini fermi, sia rossi che bianchi, ma il livello qualitativo raggiunto dagli spumanti sta riscuotendo un riconoscimento sempre più significativo.

(fp)

Copyright © 2000/2025