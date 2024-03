Masi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Costasera 2018

Masi Agricola è una delle realtà di riferimento della Valpolicella che, conta su 560 ettari vitati di proprietà, per una produzione complessiva di 4.200.000 bottiglie. Fra i capisaldi delle molteplici selezioni di Amarone aziendali c’è senz’altro il Costasera, una garanzia costante e prodotto fin dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. La versione Classico 2018 profuma di frutti rossi e neri maturi, fiori, erbe aromatiche, spezie e balsami, trovando buona corrispondenza al palato dove emergono ancora note fruttate e speziate in uno sviluppo articolato e tendenzialmente solido dai tannini ben risolti, che termina in un lungo finale dai ritorni balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2024