Masseto, Toscana Igt Rosso Masseto 2018

Il Masseto 2018 possiede aromi caratterizzati da un fruttato rigoglioso, affiancato da note tostate, di spezie dolci, grafite e balsami. In bocca, sontuoso l'ingresso, pieno e maturo lo sviluppo, dalla fitta e scalpitante trama tannica, che sfocia in una lunghissima persistenza finale. Oggi Masseto è una tenuta a sé stante e un progetto del tutto autonomo. Il luogo che lo simboleggia è una recente cantina dove predomina il cemento e il rovere, posta al centro dei 13 ettari di vigneto da cui storicamente nasce questo sontuoso Merlot in purezza, capace di contenere la storia della Tenuta dell’Ornellaia e di amplificarla ulteriormente con il suo inconfondibile carattere.

Copyright © 2000/2021