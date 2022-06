Maurizio Danese tra sistema fieristico italiano, grandi eventi in presenza e peso dell’inflazione

“I grandi eventi rappresentano la ripartenza del sistema fieristico. Vinitaly ha fatto numeri importanti, e il wine & food, insieme alla moda, è il comparto più importante per questo settore, perché porta nei territori un turismo alto spendente che valorizza il made in Italy. La fiera è e sarà in presenza, specie quando si parla di wine & food, ma il digitale sarà comunque un compagno di viaggio. Gli aumenti dei costi sono stati assorbiti direttamente dalle fiere, almeno finora, cercando di capire se si tratta di un’ondata passeggera o strutturale. Una delle risposte arriva dalla possibilità di produrre energia solare in fiera, viste le enormi superfici di cui disponiamo e i fondi del Pnrr previsti”.

Copyright © 2000/2022