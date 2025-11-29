Methius, Doc Trento Brut Riserva 2020

Senz’altro il vino “bandiera” aziendale, il Methius Riserva della famiglia Dorigati è nato nel 1986 ed è ottenuto da un uvaggio a base di Chardonnay - che viene fermentato in barrique - e Pinot Nero, proveniente dalle colline di Faedo e Pressano, per poi restare a maturare sui suoi lieviti per cinque anni. La versione 2020 profuma di agrumi e frutta gialla con tocchi di fiori di glicine, pasticceria e spezie. Fragrante e saporito il sorso, dallo sviluppo vivace e dal finale croccante, con ritorni speziati. I Dorigati sono una delle firme storiche del Trentino enoico in Piana Rotaliana, ed oggi i cugini Paolo e Michele gestiscono 13 ettari di vigneto per una produzione di 100.000 bottiglie.

(fp)

