02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Methius, Doc Trento Brut Riserva 2020

BRUT, METHIUS, TRENTO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Chardonnay, Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 16.000
Prezzo allo scaffale: € 42,00
Proprietà: famiglia Dorigati
Enologo: Michele e Paolo Dorigati
Territorio: Trento

Senz’altro il vino “bandiera” aziendale, il Methius Riserva della famiglia Dorigati è nato nel 1986 ed è ottenuto da un uvaggio a base di Chardonnay - che viene fermentato in barrique - e Pinot Nero, proveniente dalle colline di Faedo e Pressano, per poi restare a maturare sui suoi lieviti per cinque anni. La versione 2020 profuma di agrumi e frutta gialla con tocchi di fiori di glicine, pasticceria e spezie. Fragrante e saporito il sorso, dallo sviluppo vivace e dal finale croccante, con ritorni speziati. I Dorigati sono una delle firme storiche del Trentino enoico in Piana Rotaliana, ed oggi i cugini Paolo e Michele gestiscono 13 ettari di vigneto per una produzione di 100.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BRUT, METHIUS, TRENTO

Altri articoli