Mezzacorona è la “miglior cooperativa italiana degli ultimi 25 anni” secondo Mundus Vini

Se la cooperazione del vino italiano vale la metà della produzione complessiva del Belpaese, è anche grazie ad una sua generale evoluzione, che ha visto alcune realtà leader puntare, in tempi non sospetti, sul miglioramento della qualità delle produzioni, del posizionamento di prezzo, e sulla crescita nei mercati internazionali. Tra queste rientra senza dubbio Mezzacorona, uno dei gioielli della cooperazione virtuosa del vino italiano e del Trentino, e non solo (possiede anche la cantina Rotari, tra i simboli del Trentodoc, e Feudo Arancio in Sicilia, oltre alla subholding Nosio, che gestisce la fase di commercializzazione dei prodotti del Gruppo Mezzacorona in oltre 60 Paesi del mondo, direttamente o attraverso le sue controllate), che, a Düsseldorf, in ProWein 2026, ha arricchito ulteriormente il bottino italiano del concorso Mundus Vini (che ha premiato tanti vini italiani, e Fantini Wines come “Best Italian Producer” 2026), ricevendo il premio speciale come “miglior cooperativa italiana degli ultimi 25 anni”.

Un riconoscimento di grande prestigio e valore all’eccellenza aziendale, all’innovazione e alla qualità dei prodotti del gruppo trentino. Ed un ulteriore riconoscimento al gruppo guidato da Luca Rigotti, che è stato capace di realizzare il bilancio n. 121 (chiuso a giugno 2025, ndr), con un fatturato superiore ai 213 milioni di euro (+0,32% sul precedente esercizio), un valore di conferimento ai soci di oltre 62 milioni di euro, un utile netto di 1,74 milioni di euro, un patrimonio netto di gruppo a 100 milioni di euro ed oltre 500 collaboratori. Grazie ad una diffusione ormai capillare, in 75 Paesi del mondo, con una quota export che vale l’80% delle vendite.

Un ennesimo riconoscimento, quello di Mundus Vini a Mezzacorona - che ha ricevuto anche il sigillo come “Best of Show” per quattro suoi vini, ed in particolare per il Pinot Grigio Trentino Doc Riserva 2024 (miglior vino bianco del Trentino), il Lagrein Castel Firmian Trentino Doc Riserva 2022 (miglior rosso trentino), il Rotari Trentodoc Extra Brut 2021 (miglior Trentodoc) e l’Inzolia Feudo Arancio Sicilia Doc 2025 (miglior vino bianco della Sicilia) - che “attesta a livello internazionale il grande lavoro cooperativo attuato dal Gruppo Mezzacorona in tutta la filiera per raggiungere i vertici produttivi del settore e per valorizzare l’impegnativo e innovativo percorso della sostenibilità attuato dai propri soci negli ultimi decenni”.

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