Molino della Suga, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 possiede un bagaglio aromatico contraddistinto da un fruttato rigoglioso e cenni affumicati e speziati a rifinitura. In bocca il sorso attacca morbido e tendenzialmente dolce, articolandosi fragrante, e terminando in un finale polposo, dai ritorni fruttati e speziati. Molino della Suga si trova ai piedi di Montosoli, sul lato settentrionale della collina, che guarda verso Buonconvento. Qui la famiglia Bonacchi è arrivata nel 2001 con l’acquisizione di 11 ettari che oggi sono diventati 37 - allevati con le varietà Sangiovese, Merlot, Vermentino e Pinot Grigio - completati da un ampliamento della cantina e dalla ristrutturazione di un vecchio casolare trasformato in agriturismo, per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. Cantine Bonacchi svolge la sua attività di produzione, vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione da 4 generazioni ed oggi il suo core business si è spostato dall’acquisto di vini e dalla loro commercializzazione alla coltivazione dei vigneti in tenute di proprietà. Ad affiancare l’unità produttiva di Montalcino ci sono anche 40 ettari di vigneto a Montalbano, che si aggiungono ai 25 ettari della Fattoria Casalino a Castelnuovo Berardenga e ai 4 ettari recentemente acquisiti a Bolgheri per la Fattoria Cerretella. A formare un vero e proprio gruppo, tutto concentrato in Toscana, che spazia nei migliori areali regionali.

(fp)

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