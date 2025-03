“Momento complesso per il vino, ma promuoverlo con gli altri simboli del made in Italy, paga”

In un momento complesso per il vino, la strategia del Franciacorta “paga”, con 19,1 milioni di bottiglie vendute nel 2024, in leggera flessione, e prezzi in aumento, specie in Usa e dove i dazi vanno evitati, le Uga-Unità Geografiche Aggiuntive approvate dal Consorzio e che ora iniziano l’iter per arrivare in bottiglia non prima del 2030, e partnership esclusive con gli altri simboli del made in Italy, ma non solo. Parola di Silvano Brescianini, presidente del Consorzio del Franciacorta, punto di riferimento della spumantistica mondiale, come il suo territorio lo è oggi per l’enoturismo.

