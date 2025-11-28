Moncalisse, Doc Trento Extra Brut Riserva 2019

La famiglia Walch apre un nuovo capitolo della sua storia vinicola arrivata alla quinta generazione: le sorelle Julia e Karoline hanno fondato la nuova cantina Moncalisse, che ha appena lanciato le prime bollicine dell’azienda altoatesina. I 12 ettari di vigneti, tra Chardonnay e Pinot Nero, si trovano a 600 metri di altezza sul Monte Calisio, dove il microclima è caratterizzato da forti escursioni termiche tra giorno e notte e la presenza del lago di Caldonazzo mitiga le temperature rigide in inverno. Il primo Trentodoc è il Moncalisse Extra Brut Riserva 2019, un millesimato proveniente da uve Chardonnay con 56 mesi di affinamento sui lieviti, fermentazione in acciaio per l’80% e il rimanente 20% in barrique. Ha un profilo olfattivo fresco e complesso tra biancospino, sambuco e glicine, note di acacia e fiori gialli, con sentori di mela verde e pera Williams, pesca e susina, e accenni più esotici di ananas. Al palato rivela un perlage cremoso e fine, mentre la sapidità accompagnalo sviluppo gustativo. Il finale, lungo e persistente, è segnato da un’elegante mineralità e da una sottile nota amarognola che ne amplifica la profondità.

