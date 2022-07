Moncaro, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Vigna Novali Riserva 2017

Terre Cortesi Moncaro, cantina sociale di significativo rilievo - non solo per le Marche - è il risultato della fusione tra tre realtà cooperative situate nei Castelli di Jesi, Conero e Piceno e conta su 1.200 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 10.000.000 di bottiglie. Numeri non certo confidenziali che poggiano su uno stile aziendale che privilegia vini dall’impatto immediatamente piacevole e senza spigoli e che portano in dote un invidiabile rapporto qualità/prezzo. Il Verdicchio Vigna Novali Riserva 2017 possiede aromi di limone candito e tocchi di frutti bianchi maturi. In bocca, il sorso è efficace, alternando dolcezza e sapidità fino all’ultima goccia.

(fp)

Copyright © 2000/2022