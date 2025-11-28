Monfort, Doc Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Riserva 2019

Insieme o separati? Con la linea Le Général di Monfort, loro vertice di produzione di Doc Trento, potete sperimentare. C’è il primo nato, il Dallemagne - vino generoso, con la Riserva 2019, nelle sue tonalità gialle di frutta, fiori e spezie, rinfrescate da erbe aromatiche, mentre prende posto cremoso e sapido in bocca, allungandosi sulla sferzata agrumata che chiude su sensazioni dolci - cuvée che ricorda il francese Claude Dallemagne, ospitato a Palazzo Monfort a fine Settecento; seguito da Le Général Blanc, Chardonnay in purezza, e infine Le Général Noir, Pinot Nero da lungo affinamento. Tre etichette che raccolgono 80 anni di esperienze e radici della famiglia Simoni.

(ns)

