Monfort, Doc Trento Extra Brut Le Général Dallemagne Riserva 2019

Vendemmia: 2019
Uvaggio: Chardonnay, Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 6.094
Prezzo allo scaffale: € 33,00
Azienda: Cantine Monfort
Proprietà: Lorenzo, Chiara, Federico e Cristina Simoni
Enologo: Maurizio Iachemet
Territorio: Trento

Insieme o separati? Con la linea Le Général di Monfort, loro vertice di produzione di Doc Trento, potete sperimentare. C’è il primo nato, il Dallemagne - vino generoso, con la Riserva 2019, nelle sue tonalità gialle di frutta, fiori e spezie, rinfrescate da erbe aromatiche, mentre prende posto cremoso e sapido in bocca, allungandosi sulla sferzata agrumata che chiude su sensazioni dolci - cuvée che ricorda il francese Claude Dallemagne, ospitato a Palazzo Monfort a fine Settecento; seguito da Le Général Blanc, Chardonnay in purezza, e infine Le Général Noir, Pinot Nero da lungo affinamento. Tre etichette che raccolgono 80 anni di esperienze e radici della famiglia Simoni.

