Monte Rossa, Docg Franciacorta Brut Cabochon Fuoriserie n. 025

Monte Rossa, con sede a Bornato, nel comprensorio di Cazzago San Martino, rappresentare un punto di riferimento delle bollicine bresciane e coltiva 70 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 500.000 bottiglie, distribuite su un articolato portafoglio etichette, dove spicca senz’altro il Cabochon, il vino bandiera aziendale. Il Franciacorta Cabochon Fuoriserie 025 alla vista possiede perlage raffinato e continuo, ad anticipare profumi di pesca, mentuccia, elicriso, tè, fiori di tiglio, crema chantilly e agrumi canditi. In bocca il sorso è fresco e scattante, dallo sviluppo ben proporzionato e dal finale persistente e ampio, dai ritorni balsamici e agrumati.

(are)

Copyright © 2000/2025