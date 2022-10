Monteleone, Doc Etna Rosso Qubba 2020

Monteleone, azienda a conduzione familiare, condotta da Giulia Monteleone, suo padre Enrico e il compagno Benedetto Alessandro, enologo, è un recente progetto enologico (2017), avviato a partire da due ettari di vigna, allevati in parte a spalliera, con impianti del 1970 e in parte ad alberello risalenti al 1935, a pochi passi dal fiume Alcantara. Siamo ai piedi dell’Etna a cinquecento metri sul livello del mare e vicini all’antica Cuba di Santa Domenica, insediamento bizantino evocato nel nome del vino oggetto del nostro assaggio (ri-battezzato “Qubba” per evitare difficoltà commerciali in Usa, dove il nome originale “Cuba” incontrava difficoltà). Il resto della superficie vitata, sempre sul versante Nord dell’Etna a circa 700 metri di altezza sul livello del mare, si trova in Contrada Pontale Palino, ed è un piccolo appezzamento di tremila metri ad alberello a piede franco prefilloserico. L’Etna Rosso Qubba 2020, maturato in tonneau per 12 mesi, è rosso solido dai profumi di amarena, fragolina di bosco, grafite e menta con spezie a rifinitura. In bocca, il sorso è tendenzialmente leggiadro e ben profilato, dai tannini lievi e dal finale intenso e vivace.

Copyright © 2000/2022