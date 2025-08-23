02-Planeta_manchette_175x100
BEST BUY

Mosnel, Docg Franciacorta Brut Satèn 2021

Vendemmia: 2021
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 35.680
Prezzo allo scaffale: € 35,00
Proprietà: Giulio e Lucia Barzanò
Enologo: Giulio Barzanò, Flavio Polenghi
Territorio: Franciacorta

Mosnel, è senza dubbio fra le Maison di riferimento della Franciacorta: nasce a Camignone nel 1968 dall’intuito della pioniera Emanuela Barboglio, e diventa uno dei luoghi di elezione del Metodo Classico made in Italy. Oggi l’azienda - che conta 42 ettari coltivati a biologico, da cui escono complessivamente 250.000 bottiglie all’anno - è condotta dai suoi figli Giulio e Lucia. Il Franciacorta Brut Satèn 2021 profuma di agrumi, frutta tropicale, pera matura e biscotti al burro. In bocca il sorso è cremoso e ben proporzionato, dalla carbonica fine e delicata, e dalla progressione tendenzialmente fresca e fruttata; termina in un finale sapido, croccante e persistente.

