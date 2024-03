“Nel cinema c’è senza dubbio un filone gastronomico, ed il cinema stesso è nutrimento emozionale”

A WineNews, da “Identità di Milano”, Gianni Canova, storico del cinema e direttore dell’Università Iulm: “ci sono tanti film che parlano di cibo, dal “Pranzo di Babette” fino ai tanti dei giorni nostri su chef, progetti di cucina e così via. Ma penso che il cibo sia più interessante al cinema non quando viene tematizzato, ma quando si insinua in tutti i meandri della narrazione. Anche la cucina ha capito che, come il cinema, ha bisogno di icone e di stelle, non a caso si parla di stelle del cinema e di stelle della cucina”.

