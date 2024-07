“Nel mercato del vino c’è un lento riallineamento tra ordini e vendite. Supportiamo le imprese”

A WineNews Matteo Zoppas, presidente Ice. “Il contesto è difficile ma il vino performa meglio del 2019, nonostante l’onda lunga di molti problemi. Lavoriamo molto a fianco delle imprese, facendo tanto incoming come a Vinitaly, ma anche in altre iniziative nel mondo. A Vinitaly Chicago, ad ottobre, vogliamo portare il meglio dell’offerta ed il meglio della domanda del mercato del vino. Ma siamo vicini alle imprese anche in fiere straniere come Vinexpo a Parigi e Prowein a Dusseldorf, anche se ci sono assetti che stanno cambiando”.

Copyright © 2000/2024