Nella “Top 10 Values” 2025 by “Wine Spectator”, i migliori vini italiani per rapporto qualità-prezzo

Il Chianti Classico 2022 della Tenuta di Arceno (con un punteggio di 93/100, un prezzo di 30 dollari, e 11.776 casse prodotte, di cui 7.900 esportate, selezionato da Bruce Sanderson, ndr), che vanta una storia antichissima e oggi è di proprietà del “gigante” del vino americano e mondiale Jackson Family Wines, alla posizione n. 3, e la Barbera d’Asti Le Orme 2023 di Michele Chiarlo (90/100, 19 dollari, 30.000 casse, 12.000 all’export, selezionata sempre da Sanderson), la griffe piemontese che ha portato la Barbera ai vertici della critica mondiale, dai vigneti del Monferrato costellati di opere d’arte di grandi artisti contemporanei dell’Art Park La Court, alla posizione n. 10. Ecco i migliori vini italiani nella “Top 10 Values” 2025 by “Wine Spectator”, la classifica delle etichette di quei produttori che, nell’ultimo anno, si sono distinti nell’offrire un’alta qualità ad un prezzo accessibile, secondo gli editors del magazine Usa, che li hanno selezionati tra le etichette-simbolo dei loro territori e delle loro denominazioni di punta, dei quali riescono ad esprimere il meglio grazie anche a metodi innovativi in vigna ed in cantina, che permettono di abbattere i costi. Tutti hanno, quindi, un punteggio superiore ai 90/100 ed un prezzo di 40 dollari o meno, e sono prodotti in quantità tali da essere ampiamente disponibili, a partire dal n. 1, il Rioja Reserva 2021 di Bodegas Muga (92/100, 39 dollari, 80.000 casse, 15.000 esportate, selezionato da Alison Napjus), dal territorio del vino più famoso di Spagna, che da sempre si distingue proprio per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi vini, di cui la cantina è un esempio eccellente.

Alla posizione n. 2 c’è il Merlot Napa Valley 2022 di Rutherford Hill (93/100, 40 dollari) che nasce ai piedi del distretto di Stags Leap in California, dalla quale si va in Oregon per il Pinot Noir Willamette Valley 2022 de La Crema (92/100, 28 dollari), alla posizione n. 5, e che è sempre di proprietà della famiglia Jackson, della quale rappresenta una delle aziende di punta, così come lo è del Pinot Nero in Usa. Ancora California, alla posizione n. 5, con lo Chardonnay Central Coast Morning Fog 2023 di Wente (90/100, 18 euro), fondata nel 1883 e considerata l’azienda vitivinicola più longeva d’America, pioniera proprio nella produzione di Chardonnay.

Alla posizione n. 6, c’è il Tannat Uruguay Reserva 2023 della Bodega Garzón (91/100, 22 dollari), di proprietà del magnate argentino Alejandro Bulgheroni (che possiede, tra le altre, anche le aziende italiane Dievole, Poggio Landi, Podere Brizio, Tenuta Le Colonne e Cantina Meraviglia in Toscana), fondata nel 2006 grazie ad un’intuizione con il suo team, a partire dall’enologo italiano Alberto Antonini, sulla vocazione del territorio e il rilancio del vitigno autoctono Tannat. Ma c’è anche Bordeaux, alla posizione n. 7, con il Margaux 2022 dell’antichissimo Château Labégorce (92/100, 35 dollari), oggi guidato da una nuova generazione che porta avanti una produzione di qualità investendo in innovazione. Ma è la California a dominare la classifica, anche alla posizione n. 8 con il Cabernet Sauvignon California 2023 del Grounded Wine Co. di Josh Phelps (90/100, 18 dollari), rappresentante della nuova generazione dei winemakers californiani. E, infine, c’è anche la Nuova Zelanda con un “vino-vip” a prezzo accessibile alla posizione n. 9, il Sauvignon Blanc Marlborough X Sarah Jessica Parker Blend 6 2024 di Invivo (92/100, 19 dollari), la più grande azienda dell’emisfero australe nata grazie ad un crowdfunding e fondata da Tim Lightbourne e dall’enologo Rob Cameron, con collaborazioni come quella con la celeberrima attrice americana di “Sex and the City”.

