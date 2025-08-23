Nicola Gatta, Spumante Brut Nature Blanc de Blancs 50 Lune

“Suoli calcarei nessun compromesso” promettono le etichette di Nicola Gatta, bottiglie divisive prodotte in Franciacorta, al di fuori delle regole imposte dal disciplinare. Possono piacere o meno le sue scelte (e i suoi vini), ma di certo hanno proposto una visione alternativa all’interpretazione mainstream della denominazione, insieme (inizialmente) a pochi altri produttori, che nel tempo sono aumentati, arricchendo il territorio. Siamo a Gussago, alle porte di Brescia, dove Nicola Gatta coltiva vigne a 450 metri di altezza su suoli di origine morenica (meno recente rispetto ad altri) e marina, con uno strato di argilla rossa. Cercare di portare quel suolo nel vino è l’obiettivo che si è posto dal 2005, staccandosi dalla famiglia viticoltrice e gestendo direttamente 5 ettari di filari e circa 25.000 bottiglie l’anno. Le etichette sono 6, di lune crescenti da 30 a 90: i mesi di affinamento sono infatti contati con le lune. Ecco quindi il “50 lune”: Blanc de Blanc giallo dorato, che profuma di mango, mallo di noce e cedro candito; cremoso in bocca e minerale, è poi ispido e astringente, rilasciando note di frutta gialla, camomilla e alloro.

