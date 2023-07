Nomisma: nel paniere dei prodotti certificati bio esportati dall’Italia cresce il peso del vino

“Nell’ultimo decennio, l’export dell’alimentare bio made in Italy è cresciuto di oltre il 180%, e il peso del settore nelle esportazioni agroalimentari è passato dal 4% al 6%, per un valore di 3,4 miliardi di euro. Nel paniere di prodotti certificati bio esportati dall’Italia, il vino ha un ruolo di primo piano: rappresenta il 19%, per un valore di 626 milioni di euro, a +18% nel 2022 sul 2021”. L’analisi, a WineNews, di Emanuele Di Faustino, Head of Industry & Retail Nomisma: “Germania, Paesi Scandinavi, Usa, Canada e Giappone i mercati del futuro”.

Copyright © 2000/2023