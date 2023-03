“Non esistono più “Italie”, ma una sola, che deve mettere a sistema cultura, cibo e non solo”

Nel lancio della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco, le parole del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Non esistono tante “Italie”, ma una sola Italia in cui ci sono le imprese, l’agricoltura con le sue eccellenze, il paesaggio, la cultura, l’arte, la letteratura e grandi valori come la cucina. Tutto deve concorrere a fare sistema per portare nel mondo una sola parola: la bellezza italiana. I Bacco di Caravaggio e di Reni a Vinitaly? Tra vino e arte c’è un connubio storico che va valorizzato”.

