Non siamo proprio al centro della Toscana più battuta, ancorché in un luogo di grande bellezza, ma qui, oltre all’olivastra si sta consolidando anche una buona realtà in fatto di ristorazione. Il Non Solo Eat Art di Jola Das (di Jonathan Sapio, che da grande appassionato per il buon cibo e il vino, è passato “al di là della barricata”, anzi del “bancone”), è un piccolo ristorante all’interno del Giardino di Daniel Spoerri. L’offerta passa per i piatti della tradizione come la panzanella o lo stracotto al Montecucco, i pici e le tagliatelle fatte a mano o i tortelli ripieni di spinaci e ricotta. La cucina è gestita da Laura Guerrieri ormai da oltre 15 anni su vari fornelli della zona. L’obbiettivo è offrire piatti semplici fatti con ingredienti di qualità selezionati principalmente da fornitori locali, così come per i vini, che comprendono le eccellenze di queste terre ma anche etichette dal resto d’Italia, partendo dal sud per arrivare in Piemonte e in Francia, proponendo piccoli produttori scoperti e conosciuti personalmente dal titolare.

