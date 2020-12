Nuovi dazi che si sommano alle accise, più burocrazia: la Brexit complica l’export di vino in Uk

A WineNews il segretario generale di Unione Italiana Vini, Paolo Castelletti: “Regno Unito strategico per l’Italia del vino. Tanti nodi già sciolti, manca quello della pesca, ma speriamo ancora in un “deal”. Rischi per tutti, ma soprattutto per realtà come Prosecco e Pinot Grigio, che sono tra i più esportati in Uk. Che, comunque, dal 1 gennaio 2021 sarà un Paese Terzo, dove poter investire in promozione anche con i fondi Ocm”.

