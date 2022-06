Oltrepò: il futuro legato al Pinot Nero, alla qualità e ad una nuova sinergia tra produttori

Le riflessioni dei vertici (tutti al femminile) di cantine come Conte Vistarino, Travaglino, Frecciarossa, Cordero San Giorgio e Mazzolino, raccolti a “Talk ’n’ toast” - Conversazioni sul Pinot Nero”, evento voluto dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Alla ricerca della “via italiana” al Pinot Nero, in un territorio storico del vino italiano, ma mai abbastanza valorizzato, per tante vicissitudini, e che guarda al domani imparando anche dagli errori del passato.

