“OperaWine e Vinitaly Preview segnano la ripartenza degli eventi internazionali del vino”

A WineNews il presidente Veronafiere e Aefi, Maurizio Danese: “le fiere escono da un periodo durissimo. I fondi per i sostegni ci sono, il Ministro Garavaglia ha inviato alla Commissione Europea per il superamento del de minimis, aspettiamo risposte. Il futuro sarà un insieme tra digitale ed eventi in presenza, insostituibili. E lo vediamo oggi qui”.

