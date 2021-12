Origano Osteria ed Enoteca

L’osteria Origano Cibo e Vino nasce nel 2011 a Minervino di Lecce (come diretta emanazione delle Cantine Menhir) ed è un format per l’ospitalità che mette insieme genuinità del cibo, estetica del gusto e cucina autentica, insieme all’offerta della bottega dei prodotti d’eccellenza salentini e a quella dell’enoteca aziendale. Le materie prime, da filiera corta, provengono dall’azienda agricola Anna e arrivano nel contesto di una dimora settecentesca, che contribuisce a far respirare l’atmosfera del Salento. La cucina proposta dallo chef Alfredo De Luca e dal food selector Antonio Guarini, batte la strada di una gastronomia di frontiera, di chiaro stampo territoriale, ma alleggerita e dai confini sfumati, che va oltre il tipico, passando da uno stile dagli accenti contemporanei, declinato in una cucina di pesce, con il pescato fresco dell’Adriatico e dello Ionio, e in una contadina. Ecco allora piacevoli contrasti, come quello tra la ricciola erba di mare, sedano e meloncella e l’uovo di Origano on cipollotto, pomodoro giallo e caciocavallo.

