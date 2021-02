Ornellaia e subito si pensa al sontuoso rosso bolgherese. Ma non diremmo tutta la verità. A Zurigo, proprio nel centro cittadino non distante dalla celeberrima Bahnhofstrasse, si trova l’omonimo ristorante aperto dalla Maison di Bolgheri nel 2018, capace di aggiudicarsi la Stella Michelin nel 2019 e di bissare quest’anno l’obbiettivo sfidando e vincendo anche il momento così critico scandito, purtroppo, dalla pandemia da Covid-19. Un traguardo che mette in evidenza, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la “mission” di Ornellaia nel mettere la qualità al primo posto sia per quanto riguarda i suoi vini, sia per quanto concerne la sua attività gastronomica. Con lo chef Antonio Colaianni e il suo team, che hanno saputo mantenere altissimi gli standard del loro lavoro, nonostante le difficili circostanze imposte dal Coronavirus. Un progetto ben riuscito anche grazie all’importatore svizzero delle etichette bolgheresi, Bindella, anch’egli produttore di vino nella sua tenuta di Vallocaia a Montepulciano.

Copyright © 2000/2021