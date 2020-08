Osteria Castello di Fonterutoli

All’Osteria di Fonterutoli, ad un passo dal Castello di Fonterutoli, sinonimo di Chianti Classico, di proprietà della famiglia Mazzei, tra gli ulivi e i vigneti, si può assaporare un’imperdibile esperienza gourmet, magari abbinata a una verticale dei vini dell’azienda chiantigiana, proposta dallo Chef Lorenzo Baldacci, che utilizza solo prodotti locali, stagionali e selvaggina di zona (provenienti dalle tenute Mazzei i primi e cacciata in riserva la seconda). Una cucina tradizionale, evidentemente, che trae la sua linfa vitale prima di tutto dal suo territorio, ma anche fresca e sbarazzina con ricette rivisitate in chiave moderna. Si possono prenotare i gazebo dedicati oppure si può approfittare del dehors e dell’ampia terrazza in mezzo alla natura, in totale relax e sicurezza anche in questi tempi post-covid19, ancora, purtroppo, un po’ precari. Per un pranzo veloce o per un aperitivo a base di un'attenta selezione di prodotti toscani, si può invece optare per la Società Orchestrale di Fonterutoli.

