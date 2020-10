Nel Collio la cucina come i vini è il risultato della cultura di confine. A San Floriano del Collio, l’Osteria-Gostilna Koršič di Damjan e Hadrijana ne è una bella riprova. Una cucina che esalta i sapori di questa terra, accostando alla tradizione un tocco di innovazione. L'utilizzo di ingredienti di stagione e la grande attenzione nella scelta delle carni, sono i punti forti delle preparazioni del locale. E allora spazio alla polenta morbida, radicchio tardivo spadellato all’olio di oliva, salsa ai formaggi e guanciale croccante o al salame cotto nell’aceto di vino rosso, su polenta morbida e cappuccio viola marinato; oppure ancora agli Spätzli allo speck e agli strucoli alle erbe di campo; e poi il manzo sloveno cotto alla griglia o le costicine d’agnello sempre alla griglia, con marmellata di cipolla in aceto balsamico. Gran finale con i dolci fatti in casa Palačinke e Snita caramellata.

I TOP 5 DI “KORŠIČ”

1. Draga

Collio Malvasia Miklus 2016 - € 24,00

2. Pintar

Friuli Venezia Giulia Pinot Nero 2017 - € 24,00

3. Trebes

Metodo Classico Brut Lyo - € 24,00

4. Skok

Collio Friulano Zabura 2019 - € 16,00

5. Ivan Vogrič

Collio Malvasia 2018 - € 16,00

Copyright © 2000/2020