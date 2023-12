Paolo Fresu: “senza l’amore per il cibo, perdiamo parte di noi: in Italia siamo fortunati”

“L’attenzione dell’Italia alla qualità del cibo è attenzione alla qualità della vita. Noi italiani siamo fortunati perché amiamo mangiare e bere bene e condividerlo con gli altri. Se una società perde questo, che è piacere per l’anima, perde una parte fondamentale di sé”. Così, a WineNews, da “Jazz & Wine of Peace” a Cormòns, il grande musicista Paolo Fresu, autore di “Food” (2023), il suo ultimo album con il pianista cubano Omar Sosa, che esplora il mondo del cibo e del vino con i suoni registrati in cantine e ristoranti, utilizzati come base per composizioni originali.

