Parlando di vino, di olio e di “educazione alimentare” con Carlo Conti, stella della tv italiana

“Amo i vini di Bolgheri, Montalcino e del Chianti. Che sono eccellenza, come l’olio extravergine di oliva, che produco in piccole quantità. Ma che mi regala un piacere impagabile. Un’esperienza che condivido con mio figlio, con grande soddisfazione e coinvolgimento, è qualcosa che insegna molto. Io un’eccellenza? No, solo un toscano innamorato della Toscana”.

Copyright © 2000/2022