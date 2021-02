Pastiglie Leone, Special Edition Le Palle

Le pastiglie Leone sono dal 1857 una vera e propria istituzione, naturalmente per i più golosi. Molteplici i gusti a disposizione (40). Da ultimo le Special Le Palle che nel packaging riportano i consueti buoni propositi, comunque sempre disattesi, dai golosi di turno. Ecco allora la confezione “È per i cali di zucchero” oppure “Domani inizio a correre” oppure ancora “Lunedì inizio la dieta”, solo per fare alcuni esempi. Un modo scherzoso di ricordarsi delle cose ma inesorabilmente dolce, nonostante questa serie sia pensata anche per i vegani, essendo senza latte, e ottenuta da soli ingredienti di origine naturale, senza glutine e senza frutta a guscio. Le pastiglie del Sig. Leone erano già famose prima dell’Unità d’Italia e annoveravano fra i loro estimatori Camillo Benso Cote di Cavour e l’intera Real Casa Savoia. Hanno poi continuato ad accompagnare la storia d’Italia fino ai giorni nostri mantenendo il loro stile e soprattutto la loro caratteristica peculiare di essere anche dissetanti.

