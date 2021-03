Pellegrino Artusi, il primo food blogger della storia: la lectio di Massimo Montanari

Il primo food blogger della storia? Pellegrino Artusi, un secolo prima che arrivasse internet. “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, infatti, è sì un progetto personale, ma anche un un’impresa corale, affiancato da validissimi collaboratori e da un pubblico appassionato che gli spedì migliaia di lettere con suggerimenti, indicazioni, consigli, integrati via via nelle edizioni successive dell’opera basilare della cucina italiana moderna. Un sapere inclusivo e condiviso, con tutti, non solo con la borghesia dell’epoca, come racconta lo storico Massimo Montanari nel food talk “Pellegrino Artusi, il primo food blogger”, organizzato da Terra Madre Salone del Gusto 2020.

Copyright © 2000/2021