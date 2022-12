Pellegrino, Panettone PanTesco

Per le prossime feste natalizie, sono in arrivo cinque visioni del Panettone che prendono vita nel segno di un ingrediente unico ed autoctono, l’uva passa di Pantelleria. L’idea è venuta all’azienda pantesca Pellegrino, che ha chiamato cinque artigiani del lievitato (Mario Arculeo, Angelo Calandra, Carmelo Sciampagna, Pietro Cardillo e Pietro Cuttone) a realizzare un panettone che è anche un viaggio culinario nei profumi della perla nera del Mediterraneo, per valorizzare l’uva passa pantesca, da tempo sostituita dalle versioni senza vinaccioli provenienti da Paesi terzi. La scelta di valorizzare l’uva passa non è casuale per la Cantina Pellegrino, perché a Pantelleria crea, dal 1992, moscati e passiti con questa particolare attenzione, tutti cioè da uve “Zibibbo”. Il packaging di questo esclusivo panettone è firmato da Elena Scarlata, creativa pluripremiata per i suoi disegni unici, i colori vivaci e l’utilizzo di tessuti sostenibili creati con l’antica tecnica con cui si stampavano le maioliche siciliane.

