“Per le aziende del vino la certificazione unica di sostenibilità è importante per l’export”

Sulla Certificazione unica della sostenibilità del settore vitivinicolo “non abbiamo ancora numeri per ragioni legate alla complessità dei sistemi informativi tra Regioni, Agea e Ministero. Abbiamo però i riscontri dalle aziende che, soprattutto per l’export, confermano l’importanza di una certificazione garantita dall’autorità pubblica”. Così, a WineNews, Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale al Ministero dell’Agricoltura, al lavoro anche per la Certificazione unica di sostenibilità per il settore agricolo.

Copyright © 2000/2024