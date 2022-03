Pio Cesare, Docg Barolo 2018

Il Barolo 2018 di Pio Cesare possiede profumi di spezie e piccoli frutti rossi che introducono ad una progressione gustativa tendenzialmente sottile e gustosa, dal finale ben profilato. L’attuale centralità dell’azienda con sede ad Alba è merito in massima parte di Pio Boffa, purtroppo prematuramente scomparso. Oggi a gestire questa importante realtà di 140 anni ci sono il cugino Augusto, il nipote Cesare Benvenuto e la figlia Federica Rosy, che possono contare su 75 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 420.000 bottiglie. I pilastri, in termini di etichette, sono rappresentati dai Barolo e dai Barbaresco, che ormai si muovono su un confortante e consolidato spessore qualitativo.

(fp)

