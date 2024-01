Più aromi senza ossidazione, e vini più stabili e longevi: i benefici dell’affinamento sott’acqua

A WineNews Antonello Maietta, presidente di “Jamin Portofino UnderWater Wines” (fondata da Emanuele Kottakhs), che del cantinamento subacqueo ha fatto un progetto d’impresa. “Ci sono benefici differenti a seconda della tipologia di vino, ma in ogni caso è un percorso interessante. Resterà sempre una nicchia, ma stiamo crescendo, guardando ad altre aree marine oltre a quelle in cui già lavoriamo, ed in futuro anche ai laghi. Sempre in prossimità delle zone di produzione. È anche un progetto che guarda alla sostenibilità. E siamo ancora agli albori”.

