Pizzeria da Cecio, Panettone artigianale

Anche per il Natale 2024, alla pizzeria Da Cecio di Lunata a Capannori, in provincia di Lucca, sono già pronte le prime infornate dei panettoni, realizzati nel forno a legna, con lievito madre e farina Buratto bio del Mulino Marino. Da anni Andrea Morini propone il re dei lievitati natalizi in due versioni, ponendo grandissima attenzione alla scelta delle materie prime, tutte di altissima qualità: l’arancia semi-candita e l’uvetta sei corone per il panettone agli agrumi, e, per la versione al cioccolato, il fondente Valrhona. Soffici e profumati, i panettoni di Da Cecio sono per chi cerca la tradizione e i sapori più autentici e veraci. La pizzeria Da Cecio è nata nel 2008, grazie al lavoro di Andrea Morini, pizzaiolo e proprietario, che propone una pizza basata su farine biologiche, stagionalità, lievito madre e territorio, puntando sulle cose fatte bene e dai gusti autentici. Tutta la materia prima è a filiera corta, ma non mancano tecniche e ispirazioni che provengono anche da terre lontane.

