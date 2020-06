Le pizzerie Da Zero riaprono in tutta Italia in piena sicurezza. Lo fanno senza rinunciare al concetto di convivialità e di comunità che è alla base non solo dell'idea di Da Zero ma dell'intero territorio cilentano famoso nel mondo per la Dieta Mediterranea, per l'alto tasso di centenari viventi e per lo straordinario paniere di prodotti enogastronomici, molti dei quali Presidi Slow Food. Tutto questo si potrà toccare con mano - o meglio testare con il palato! - grazie a una nuova iniziativa, "DaZero&Friends", format culinario che consente di vivere un'esperienza cilentana a tutto tondo. Ha iniziato Milano il 4 giugno, con la sua sede più grande, che offre una sala privata con capienza ridotta per garantire gli standard di sicurezza e di distanza. Si potrà degustare un menu fisso con pizze create con prodotti del territorio, vini e birre cilentani, nel rispetto della filiera che ha sempre caratterizzato il patto tra il brand e i tanti produttori locali che hanno sposato la filosofia Da Zero.

(Francesca Ciancio)

