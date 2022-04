Poderi Luigi Einaudi, 125 anni di storia nel racconto di Matteo Sardagna

“Abbiamo vissuto tre grandi fasi, quella del fondatore, Luigi Einaudi, che ricomprò la terra venduta dalla famiglia per permettergli di studiare, fino a diventare il primo Presidente della Repubblica d’Italia. Dopo un periodo di quasi abbandono arrivò mio nonno Roberto, figlio di mezzo di Luigi Einaudi e padre di mia madre, che mi ha trasmesso l’amore per questa terra, gestita per tanti anni da mia madre, e oggi da me”. A WineNews, Matteo Sardagna, alla guida della Poderi Luigi Einaudi.

