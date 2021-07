Pojer e Sandri, Aceto di frutta

Pojer e Sandri in Trentino sono una vera e propria istituzione con la loro produzione di vini fermi e spumanti. Ma l’azienda è rinomata anche per la sua capacità di spaziare tra i distillati, grappe, acquavite e brandy e non da ultimo tra gli aceti di vino e gli aceti di frutta. Quest’ultimi sono proposti in un vasto assortimento: da quelli ottenuti dalle mele cotogne ai lamponi, dal ribes nero alle more, dalle pere alle ciliegie, dal sambuco al sorbo. Ottenuti con metodologia tradizionale, vengono elaborati in botti di legno (rovere, acacia, ciliegio) facendo incontrare il vino con succhi fermentati di frutta per 12-18-24 mesi. Le materie prime sono di ottima qualità e non lo scarto di altre lavorazioni, rigorosamente di provenienza regionale o addirittura aziendale, sono lavorate senza forzature meccaniche, che altererebbero le loro qualità organolettiche, e garantiscono aceti unici, capaci di massima personalizzazione e originalità per piatti sempre più emozionanti. Una vera particolarità tutta da provare.

