Professionisti del vino, un decalogo per educare i consumatori al bere consapevole

Il rapporto tra alcol e salute è un tema oggi più caldo che mai, da anni al centro del progetto europeo “Wine in Moderation”, che adesso lancia un corso di formazione, pensato per i professionisti del vino e per chi, ogni giorno, lavora a contatto con il pubblico. Cui insegnare non solo le peculiarità produttive e territoriali, ma anche la bontà del bere responsabile.

