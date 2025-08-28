Prosegue il trend delle grandi aste di vino: ad Hong Kong una collezione da oltre 1 milione di euro

Quella dei miliardari che mettono all’asta le proprie cantine sembra essere diventata una vera e propria tendenza: l’ultima della serie, in ordine di tempo, è quella del magnate immobiliare di Hong Kong Albert Yeung, 82 anni, presidente dell’Emperor Group, che si è affidato a Sotheby’s. In programma il 10 settembre la vendita delle sue 426 bottiglie, riunite in una collezione intitolata “La maestosa cantina del Dr. Albert Yeung”, che comprende preziose annate di Domaine de la Romanée-Conti, Petrus e Chateau Palmer. Il valore stimato è di 10 milioni di dollari di Hong Kong, pari a circa 1,1 milioni di euro. Ma negli ultimi mesi si sono registrate diverse storiche aste di vini pregiati, come quella del miliardario Joseph Lau e quella del noto collezionista americano William I. Koch.

Riguardo alla collezione di Albert Yeung, George Lacey, responsabile del settore vinicolo per l’Asia di Sotheby’s, spiega che “la sua non è una cantina di grandi dimensioni, ma una che pone l’accento solo sui gioielli più straordinari del mondo del vino”, curata in maniera meticolosa”.

Del resto Hong Kong è un importante polo vinicolo in Asia, con zero dazi che attraggono i ricchi di tutto il mondo a conservare le proprie collezioni in città. Proprio ad Hong Kong, a maggio, è stata venduta per 9,3 milioni di dollari la collezione del miliardario Joseph Lau, con alcuni lotti di pregio che hanno raggiunto il prezzo di oltre 41.000 dollari a bottiglia. In totale sono stati venduti circa 200 lotti, tra cui rare annate di Petrus e Romanée-Conti. L’asta “Iconic Wines From Joseph Lau Part III ” ha segnato la terza collaborazione tra Lau e Christie’s, dopo due sessioni da record nel 2022 che hanno raccolto complessivamente 16 milioni di dollari.

Ma il record assoluto degli ultimi anni spetta all’asta “The Cellar of William I. Koch: The Great American Collector”, battuta lo scorso giugno a New York da Christie’s: un incasso di ben 28,8 milioni di dollari, con il 100% dei lotti aggiudicati ed un incremento su base d’asta del 154% , che ha battuto il record della più grande collezione di vini di un singolo proprietario mai venduta in Nord America. Come da attese, il prezzo più alto lo ha realizzato la Mathusalem del mito di Borgogna Romanée-Conti 1999 di Domaine de la Romanée-Conti, aggiudicata per 275.000 dollari, mentre tre magnum dello stesso vino hanno raggiunto i 237.500 dollari, più del doppio della stima massima.

